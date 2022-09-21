13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci sırada bulunan Portekiz, 2023 bahar aylarında Elit Tur'da yer alacak. Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Malta, 2023 yazında finallerde karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Malta, 2023 yazındaki finallere doğrudan katılacak. Finaller, 3-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finallerine 2024 yılında Kuzey İrlanda ve 2025 yılında Romanya ev sahipliği yapacak.
Türkiye 4-4 Lüksemburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında U-19 Milli Takımımız, Lüksemburg ile 4-4 berabere kaldı. Milli Takımımızın gollerini 23 ve 76.dakikalarda Burak İnce, 38.dakikada Sami Satılmış ve 62.dakikada penaltıdan Başar Önal kaydetti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 21.09.2022- 16:18
13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci sırada bulunan Portekiz, 2023 bahar aylarında Elit Tur'da yer alacak. Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Malta, 2023 yazında finallerde karşı karşıya gelecek.