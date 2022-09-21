UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında U-19 Milli Takımımız, Lüksemburg ile 4-4 berabere kaldı. Milli Takımımızın gollerini 23 ve 76.dakikalarda Burak İnce, 38.dakikada Sami Satılmış ve 62.dakikada penaltıdan Başar Önal kaydetti.

13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci sırada bulunan Portekiz, 2023 bahar aylarında Elit Tur'da yer alacak. Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Malta, 2023 yazında finallerde karşı karşıya gelecek.



Ev sahibi Malta, 2023 yazındaki finallere doğrudan katılacak. Finaller, 3-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finallerine 2024 yılında Kuzey İrlanda ve 2025 yılında Romanya ev sahipliği yapacak.