İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Brentford sahasında Arsenal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brentford - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. haftada Brentford ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Arsenal 18 Eylül Pazar günü saat 14:00'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.