Serie A'da 67 yıl sonra bir ilk! Juventus, Inter, Milan ve Roma...

İtalya Ligi'nde 67 yıl sonra bir ilk yaşandı. Serie A'nın dev takımları Juventus, Inter, Milan ve Roma aynı gün mağlup oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'da son hafta sonuçları ilginç bir istatistiğe neden oldu. Juventus, Inter, Milan ve Roma son hafta oynadıkları maçlarda yenildiler. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, böylece Serie A'da 67 yıl sonra bir ilk gerçekleşmiş oldu.

AĞIR TOPLARIN HEPSİ KAYBETTİ

Milan sahasında Napoli'ye 2-1, Roma sahasında Atalanta'ya 1-0, Juventus deplasmanda Monza'ya 1-0 ve Inter deplasmanda Udinese'ye 3-1 kaybetti.

67 YIL SONRA BİR İLK

Bu sonuçlarla birlikte 4 dev takım 67 yıl sonra ilk kez aynı gün maç kaybetmiş oldu. Bu dört takım en son 13 Şubat 1955'te aynı gün mağlup olmuşlardı.

Serie A'da son hafta sonrasında tablo birbirine yaklaştı. Lider Napoli ile 7. sıradaki Inter'in arasında sadece 5 puan bulunuyor.