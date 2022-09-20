Bir dönem Galatasaray'da top koşturan ve futbolu bıraktıktan sonra da sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, sezon başında Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörü olmuştu. İspanyol çalıştırıcı rekorları altüst ederken, La Liga'nın takibinde olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Fatih Terim yıllarca büyük başarılara imza attı. Tecrübeli hocanın en çok eleştiri aldığı konulardan birisi ise ekibinde yer alan isimlerin, direktörlük kariyerinde başarılı bir şekilde ilerleyememesi oldu.

KÖTÜ ZİNCİRİ KIRIYOR

Ancak bir isim, bu kötü zinciri kırma yolunda dev adımlar atıyor. 2020-2021 sezonunda Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Albert Riera elde ettiği sonuçlarla adından söz ettiriyor.

NAMAĞLUP LİDER

Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'da temmuz ayında teknik direktörlük koltuğuna oturan İspanyol hoca rekorları adeta alt üst ediyor. Riera yönetimindeki Olimpija ligde 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alırken hiç yenilmedi.

21 gol atıp 9 gol yiyen ve en yakın rakibine şimdiden 9 puanlık fark atan Sloven ekibi oynadığı futbolla da çok büyük övgü alıyor.

GELECEĞİ PARLAK

2.70'lik puan ortalaması yakalayan ve Sloven futbolunun son dönemdeki en başarılı istatistiklerinden birisine imza atan 40 yaşındaki Albert Riera'nın çok önemli bir teknik adam olacağı konuşuluyor.

LA LIGA'NIN TAKİBİNDE

İspanyol basını da genç hocanın başarılarına geniş yer verirken, La Liga kulüplerinin şimdiden Riera'yı yakın takibe başladığını belirtiyor.

Çok önemli bir futbol kariyerine de sahip olan Riera; Manchester City, Liverpool, Espanyol ve Galatasaray gibi takımların formalarını giymişti.