Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giymiş eski milli futbolcu olan ve iki yıldır Ümit Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapan Tolunay Kafkas, Milliyet'e konuştu.

'SOL BEK KONUSUNDA SIKINTILARIMIZ VAR'

Ümit Milli Takım'daki görevini ve şu an neler yaptığını anlatan Kafkas, "Şu anda Ümit Milli Takım olarak 2002-2003 grubu ile birlikte yeni bir hazırlık dönemi içerisindeyiz. Bu sene Dünya Kupası olması sebebi ile resmi maçlar yok. UEFA'nın ve FİFA'nın belirlediği A ve Ümit Milli Takımlar'ın bir takvimi var. Bu takvim içerisinde yeni oluşturacağımız 2002-2003 grubu ile geçen yıl biraz daha genç oyuncular ile oynamıştık. Özellikle 2003 oyuncularımız çok fazlaydı. Bu yaş gruplarında 6 ayın bile çok fark ettiği yaş grupları olduğu için şimdi elimizde 7-8 tane tecrübeli bir grup oluştu. Yeni takım oluşturacağımız yeni oyuncular ile birlikte iyi bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Mevkisel olarak baktığımız zaman elimizde fazla sayıda iyi stoperler ve iyi santraforlar var. Sol bek konusunda sıkıntılarımız var, orada bir Kazım Can var, Ahmet Gülay var, bir de Hollanda'da bir arkadaş oynuyor Ali Barak diye yetiştirebilirsek. Bir yerlerde fazlalıklar var, bir yerlerde sayısal azlığımız var, bir yerlerde fazla kalitemiz var, bir yerlerde yok. Takımı toplamaya, A Milli Takım'a çok oyuncu vermek istiyoruz. Geçen sene 12 taneye yakın oyuncu verdik. A Milli Takım havuzunu ne kadar genişletebilirsek bizim için o kadar iyi. Ümit Milli Takım'ın bir geçiş yeri olduğunu ve A milli takıma verebileceğimiz oyuncu sayısı fazlalığı ile bir çalışma periyodu içerisindeyiz" dedi.

'ÖZEL OYUNCULAR AMA ONLARI BULMAK KOLAY OLMUYOR'

Ligimizde az sayıda olan Türk santraforlar hakkında konuşan Kafkas, "Santrforluk yaratıcılık gerektiriyor. Golcü oyuncular biliyorsunuz dünyada çok değerli. Onları her kulüp, her milli takım mum ile arar durumda. Çok elit oyuncular, özel oyuncular var ama onları bulmak kolay olmuyor. Bizim Ümit Milli Takım'a döndüğünüz zaman, Tiago Çukur, Ali Akman, Hataysporlu Bertuğ, Enis Destan, Leverkusen'den Trabzonspor'a transfer olan Emrehan Gedikli var. Onu Türk pasaportu çıkarıp takıma dahil etmek istiyoruz. 5 tane oyuncumuz var. Alanyaspor'dan Eren Can Yardımcı da var. 6 tane santrforumuz var şu anda. Bu bizim için çok büyük bir lüks. Zaten biz bunlarla çift santrafor oynuyoruz. Genelde oyun anlayışımız da eldeki oyuncuların hangisini kullanabilirim, hangisini oynatabilirim şeklinde. Onlara göre oyun sistemi içerisinde çift santrforlu oynamak istiyoruz, bunların bir sürü parametreleri var. Bizim için bir şans. Bu oyuncular süre aldığı sürece hem gelişecekler hem bize çok faydaları olacak. "ifadelerini kullandı.