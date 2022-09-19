İtalya Serie A'nın 7. haftasında Udinese, evinde Inter'i ağırladı ve mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tolgay Arslan'a İtalya'da hırsızlık şoku!
Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen şu anda da Udinese'de top koşturan Tolgay Arslan, İtalya'da hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldı. 32 yaşındaki futbolcunun evi Udinese - Inter maçı oynandığı sırada hırsızlar tarafından soyulurken, İtalyan polisi konu hakkında soruşturma açtı. İşte İtalyan basınına yansıyan haberin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 19.09.2022- 19:00 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022- 19:16
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Udinese'li Tolgay Arslan takımının 3. Golünü kaydetti ancak 32 yaşındaki oyuncuyu şoke eden bir olay yaşandı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Udinese-Inter maçı oynandığı sırada Tolgay Arslan'ın evi soyuldu.