Reims 0-3 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Monaco, deplasmanda karşılaştığı Reims'i 3-0 mağlup etti. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco'nun golleri, Aleksandr Golovin, Takumi Minamino ve Wissam Ben Yedder'den geldi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 18.09.2022- 16:29
II. Auguste-Delaune Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco 3-0 kazanırken goller; 47. dakikada Aleksandr Golovin, 87. dakikada Takumi Minamino ve 90. dakikada Wissam Ben Yedder'den geldi. Ev sahibi Reims'de Bradley Locko 22. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu sonuçla beraber Monaco puanını 14'e yükseltirken, Reims 6 puanda kaldı. Ligdeki üst üste 3. galibiyetini alan Monaco, ligin bir sonraki haftasında Nantes'ı konuk ederken, Reims deplasmanda Troyes ile karşılaşacak.