Reims 0-3 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Monaco, deplasmanda karşılaştığı Reims'i 3-0 mağlup etti. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco'nun golleri, Aleksandr Golovin, Takumi Minamino ve Wissam Ben Yedder'den geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2022- 16:29