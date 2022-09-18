Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard, sezonun 7. maçında ilk galibiyetini alarak son sırada kurtuldu. Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un forma giydiği Fortuna Sittard, evinde Excelsior'u 87. dakikada Remi Vita'nın attığı golle 1-0 yendi.
Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz'ın tercümanı oldu!
Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard, 7. hafta maçında sahasında Excelsior'u 1-0 ile geçti. Mücadele sonrası Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup, eğlenceli anlar yaşadı. Oğuzhan Özyakup, karşılaşma sonrası takım arkadaşı Burak Yılmaz'ın tercümanlığını yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken oğuzhan Özyakup 55. dakikada oyuna dahil oldu.
OĞUZHAN, BURAK'IN TERCÜMANI OLDU
Sezonun ilk galibiyetini alarak 4 puana yükselip 16. sıraya çıkan Fortuna Sittard'da maç sonu röportajına Burak Yılmaz çıktı. Burak'ın yanında ise Oğuzhan Özyakup tercümanlık yaptı. Hürriyet'te yer alan habere göre, muhabir Leo Oldenburger soruları İngilizce sordu, Burak Yılmaz çeviri beklemeden Türkçe cevap verdi, Oğuzhan ise Burak'ın sözlerini Flemenkçeye çevirdi.