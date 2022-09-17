Borussia Dortmund - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund ile Schalke Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Borussia Dortmund - Schalke maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Borussia Dortmund - Schalke karşılaşmasının detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2022- 11:00