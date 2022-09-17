Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Augsburg ile Bayern MünihAlmanya Bundesliga'nın 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Augsburg - Bayern Münih maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Augsburg - Bayern Münih karşılaşmasının detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022- 11:00