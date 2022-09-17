İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona sahasında Elche'yi konuk etti. Mücadeleyi Katalan devi Robert Lewandowski (2) ve Memphis Depay'ın attığı gollerle 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın başından sonuna sahada rakibine üstünlük kuran Barcelona, ilk yarıyı Robert Lewandowski (Dk. 34) ve Memphis Depay'ın (Dk. 41) golleriyle 2-0 önde kapattı.

Elche'nin defans oyuncusu Gonzalo Verdu, Lewandowski'ye yaptığı faulden 14. dakikada, teknik direktörü Francisco Rodriguez da hakeme itirazdan 44. dakikada kırmızı kart gördü. İkinci yarının hemen başında (Dk. 48) Lewandowski takımının 3. kendisinin 2. golünü attı.

Barcelona'da ilk sezonunu geçirmesine rağmen La Liga'da gol krallığında ilk sırada bulunan Polonyalı forvet Lewandowski, 6 haftada 8 kez rakip ağları havalandırdı.

Ligde puanını 16'ya çıkaran Barcelona, bir maç eksiği olan Real Madrid'in (15) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Elche ise 1 puanla son sırada yer alıyor.