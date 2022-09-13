Beyoğlu Yeni Çarşı - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | A Spor izle
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. Tur maçlarıyla başlıyor. Beyoğlu Yeni Çarşı sahasında Ergene Velimeşe Spor'u konuk edecek. Peki; Beyoğlu Yeni Çarşı-Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2022- 11:47
Beyoğlu Yeniçarşıspor ve Ergene Velimeşe, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecek.
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - ERGENE VELİMEŞE SPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beyoğlu Yeniçarşıspor - Ergene Velimeşe maçı 13 Eylül Salı günü oynanacak. Maçın başlama saati 15.30.
Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynanacak müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.