Beyoğlu Yeni Çarşı - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | A Spor izle

Beyoğlu Yeni Çarşı - Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | A Spor izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. Tur maçlarıyla başlıyor. Beyoğlu Yeni Çarşı sahasında Ergene Velimeşe Spor'u konuk edecek. Peki; Beyoğlu Yeni Çarşı-Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2022- 11:47