Dinamo Kiev - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Kiev sahasında AEK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Dinamo Kiev - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Kiev ile AEK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Dinamo Kiev - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO KIEV - AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - AEK maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.