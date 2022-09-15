Bodo/Glimt - Zürch maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bodo/Glimt sahasında Zürch'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bodo/Glimt - Zürch maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bodo/Glimt - Zürch maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bodo/Glimt ile Zürch kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bodo/Glimt - Zürch maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODO/GLİMT - ZÜRCH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodo/Glimt - Zürch maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.