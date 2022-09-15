Ziraat Türkiye Kupası mücadeleleri başlıyor. Türkiye Kupası 1. Tur müsabakasında Çatalcaspor, Edirnespor ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Çatalcaspor - Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çatalcaspor - Edirnespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Çatalcaspor ile Edirnespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Çatalcaspor ile Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇATALCASPOR - EDİRNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çatalcaspor - Edirnespor maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 15.45'te oynanacak. Müsabaka A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.