Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı sürüyor. Türkiye Kupası 1. Tur müsabakasında Eskişehirspor ile Çankaya FK karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eskişehirspor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Eskişehirspor ile Çankaya FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Eskişehirspor ile Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESKİŞEHİRSPOR - ÇANKAYA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eskişehirspor - Çankaya FK maçı 14 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.