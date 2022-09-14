Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Türkiye Kupası 1. Tur müsabakasında Bergama Belediyespor ile Karşıyaka karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bergama Belediyespor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Bergama Belediyespor - Karşıya maçının detayları...

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Bergama Belediyespor ile Karşıyaka kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Bergama Belediyespor ile Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BERGAMA BELEDİYESPOR - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bergama Belediyespor - Karşıyaka maçı 14 Eylül Çarşamba günü saat 15.45'te oynanacak. Müsabaka A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.