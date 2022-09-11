Juventus Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da 6. hafta maçında Juventus evinde Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Juventus-Salernitana Verona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte Juventus Salernitana maçının detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2022- 10:50