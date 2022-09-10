İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Espanyol sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Espanyol - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. haftada Espanyol ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano ile Valencia maçı 10 Eylül Cumartesi saat 17:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ESPANYOL - SEVILLA MUHTEMEL 11'LER

Espanyol

Fernandez; Gil, El Hilali, Cabrera, Olivan; Darder, Melamed, Souza; Braithwaite, Joselu, Puado

Sevilla

Bono; Navas, Rekik, Nianzou, Acuna; Jordan, Fernando, Delaney; Suso, Dolberg, Mir