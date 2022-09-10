İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Cadiz sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cadiz - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. haftada Cadiz ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Barcelona maçı 10 Eylül Cumartesi saat 19.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

CADIZ - BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

Cadiz

Ledesma; Zaldua, Hernandez, Chust, Espino; Alarcon, Alex, Blanco; Sobrino, Perez, Alejo

Barcelona

Ter Stegen; Araujo, Kounde, E Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha