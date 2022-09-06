Kulüp başkanları, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti

Kulüp başkanları, teknik adamlar ve futbolculardan TFF'ye geçmiş olsun ziyareti

Kulüpler Birliği, bazı kulüp başkanları ile teknik adamlar ve futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırıdan dolayı TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2022- 15:16