Emirhan İlkhan Torino'da tarihe geçti!
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, İtalya'da tarihe geçti. Genç futbolcu, Torino'nun Lecce'yi 1-0 yendiği maça ilk 11'de başladı ve 18 yaş 96 gün ile Torino tarihinin Serie A'da oynayan en genç oyuncusu oldu.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 06.09.2022- 10:32
TORINO TARİHİNİN EN GENCİ EMİRHAN
18 yaşındaki futbolcu, takımı Torino'nun Lecce'yi 1-0 yendiği maçta Emirhan İlkhan ilk 11'de başladı. Bu maçta 64 dakika forma giyen futbolcu, 18 yaş 96 gün ile Torino tarihinin Serie A'da oynayan en genç futbolcusu oldu.
LECCE MAÇINDA NASIL OYNADI?
Öte yandan bu maçta 42 kez topla buluşan Emirhan İlkhan 1 kez top kaptı. Pas oranında yüzde 81 başarı yakalayan futbolcu, bilindiği üzere Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.