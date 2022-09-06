Emirhan İlkhan Torino'da tarihe geçti!

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, İtalya'da tarihe geçti. Genç futbolcu, Torino'nun Lecce'yi 1-0 yendiği maça ilk 11'de başladı ve 18 yaş 96 gün ile Torino tarihinin Serie A'da oynayan en genç oyuncusu oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2022- 10:32