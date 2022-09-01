TFF'den yapılan açıklamaya göre Rezerv Lig kaldırıldı.
Bu sezon ilk kez uygulanmaya başlayan Rezerv Lig, Kulüpler Birliği tarafından kaldırılması istenmişti. TFF yöneticileri konu ile ilgili yapılan toplantı sonrası, ligin iptal kaldırılması kararını aldı.
İşte TFF'den yapılan açıklama
Toplantıda şu kararlar alınmıştır:
1. Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir.
2. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda U19 Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
3. Federasyonumuzun internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı BİLGİ BANKASI'nın tekrar erişime açılması kararı alınmıştır.
Daha önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere erişime kapanan Bilgi Bankası'na, hukuki düzenlemeler yapılarak yeniden erişim sağlanacaktır.