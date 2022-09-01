TFF Rezerv Lig'i kaldırdı!

Bu sezon ilk kez uygulanan Rezev Lig, Kulüpler Birliği'deki bir çok kulüp tarafından kaldırılması istenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu konu ile ilgili toplantı yaptı ve Rezerv Lig'in kaldırıldığı açıklandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2022- 23:03 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022- 23:12