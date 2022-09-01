Merih'li Atalanta 3 puanı kaptı
Grillitsch transferi açıklandı!
Reklam
KPSS NE ZAMAN?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Sevilla'dan Nelsson'a yeni teklif! Sevilla'dan Nelsson'a yeni teklif! 00:02
Serdar Saatçı'dan veda mesajı Serdar Saatçı'dan veda mesajı 23:25
Valencia'nın cezası açıklandı! Valencia'nın cezası açıklandı! 22:49
Yusuf Yazıcı yuvaya döndü! Yusuf Yazıcı yuvaya döndü! 22:34
Gomez sağlık kontrolünden geçti Gomez sağlık kontrolünden geçti 22:13
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Ronaldo ile anlaşma tamam F.Bahçe bombayı patlatıyor! Ronaldo ile anlaşma tamam 21:49
Daha Eski
Omar'dan flaş ayrılık açıklaması! Omar'dan flaş ayrılık açıklaması! 21:23
Fırtına transferi KAP'a açıkladı Fırtına transferi KAP'a açıkladı 20:32
Beşiktaş'ta A.Gücü maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta A.Gücü maçı hazırlıkları 20:30
Kenan'ın yeni takımı belli oldu! Kenan'ın yeni takımı belli oldu! 19:38
Jesus'un gözüne giremedi! Beşiktaş'a önerildi Jesus'un gözüne giremedi! Beşiktaş'a önerildi 18:10
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 17:12
SON DAKİKA