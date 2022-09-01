Aubameyang Chelsea ile anlaşmaya vardı!
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, transferin son gününde Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 01.09.2022- 23:43
Daha önce Arsenal forma giyen 33 yaşındaki Gabonlu golcü, İngiltere'ye gelmesinin ardından "Geri döndüm" açıklaması yaptı.
Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Pierre-Emerick Aubameyang geçen sezon Barcelona'da 38 maça çıkarken, 20 gollük performans sergiledi.