Rennes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Fransa Ligue 1'de 5. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Rennes ile Brest heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Rennes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Rennes - Brest karşılaşmasına dair merak edilenler...
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Rennes ile Brest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Rennes - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
RENNES - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rennes - Brest maçı 31 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.