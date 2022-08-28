PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 4. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. PSG ile Monaco heyecanlı karşılaşmaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte PSG - Monaco karşılaşmasına dair merak edilenler...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG ile Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, PSG - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Monaco maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te beIN Sports 4 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

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PSG - MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG

Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Paredes, Verratti, Mendes; Messi, Neymar; Mbappe

Monaco

Nubel; Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique; Lucas, Fofana, Camara; Diatta, Ben Yedder, Embolo