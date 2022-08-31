İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında Liverpool evinde Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Merseyside ekibi 90+8 dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 5. hafta maçında Liverpool, evinde Newcastle United'ı ağırladı. Mücadeleyi Liverpool 90+8'de bulduğu golle 2-1 kazandı.

Karşılaşmada konuk ekip Newcastle, 38. dakikada yeni transfer Alexander Isak'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi Liverpool'a beraberliği sağlayan gol ise Brezilyalı forvet Roberto Firmino'dan geldi. Merseyside ekibine galibiyeti getiren gol ise 90+8 Carvalho'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 8'e çıkarttı ve 5. sıraya yükseldi. Newcastle ise 6 puanla 11. sırada yer alıyor.