İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Barcelona sahasında Valladolid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Barcelona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Barcelona ile Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Valladolid maçı 28 Ağustos Pazar saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.