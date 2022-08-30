TRANSFER HABERİ: Manchester United Antony için Ajax ile anlaşmaya vardı! İşte bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ: Manchester United Antony için Ajax ile anlaşmaya vardı! İşte bonservis bedeli

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Brezilyalı forvet Antony'nin transferi konusunda Ajax ile anlaşmaya vardı. Kırmızı Şeytanlar, Antony için 95 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ekstra ödemelerle miktarın 100 milyon Euro'ya çıkabileceği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.08.2022- 15:44