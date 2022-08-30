Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta teknik direktör Scott Parker ile yollar ayrıldı.
İlk 3 haftada galibiyet alamayan ve son olarak ligin 4. haftasında deplasmanda Liverpool'a 9-0'lık skorla mağlup olan İngiliz ekibinde 41 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verildi.
Geçtiğimiz sezon başında Bournemouth'un başına getirilen Scott Parker, İngiliz ekibiyle çıktığı 55 maçta 1.82 puan ortalaması tutturdu.
AFC Bournemouth can announce that the club has parted company with head coach Scott Parker.— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 30, 2022