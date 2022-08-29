Jose Mourinho'nun özel isteğiyle Roma'ya transfer edilen Zeki Çelik, Portekizli teknik adamın gözüne girmeye başladı. Cumartesi günü Juventus ile oynanan dev maçın son yarım saatinde görev yapan milli oyuncumuz, yavaş yavaş ilk 11'i zorladığını hissettirdi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Cremonese mücadelesinin 86. dakikasında Rick Karsdorp yerine oyuna giren başarılı sağ bek, Juventus maçının 62. dakikasında yine Karsdorp yerine sahaya sürüldü. Jose Mourinho'nun çok şey beklediği Zeki, Juventus maçında oyuna girdikten dakikalar sonra takımı eşitlik golünü attı.

Zeki Çelik, Juventus karşısında 28 dakika forma giyerken, son dakikada sarı kart gördü. Oynadığı kısa sürede Matic ile birlikte takımının en çok top kapan oyuncusu olan Zeki Çelik, girdiği 5 ikili mücadeleden 3 kez galip çıkarak yine bu alanda takımı adına etkili isimlerden biri oldu. Savunma ağırlıklı oyunu ön planda tutan Jose Mourinho için Zeki, bu alanda rakibi Karsdrop'tan bir adım önde ve bu özelliğiyle ilk 11'e kendini aday kılıyor.

Akşam'ın derlediği habere göre; İtalyan basınından Roma'ya yakın yazarların tahmini, Zeki Çelik'in gelecekte Karsdorp'tan formayı kapacağı yönünde. Takımın önemli isimlerinden olan Hollandalı kanat beki Rick Karsdorp'un güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Zeki Çelik'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

Bursaspor altyapısından yetişen Zeki Çelik, buradan İstanbulspor'a 1.2 milyon euroya, İstanbul ekibinden Lille'e 2.5 milyon euroya ve son olarak Roma'ya 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.