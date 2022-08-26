İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor ve Real Betis sahasında Osasuna'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler araştırılmaya devam ederken; 'Real Betis - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Real Betis ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Osasuna maçı 26 Ağustos Pazartesi saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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