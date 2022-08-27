Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | SÜPER LİG

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Trabzon'un karşılaşması, futbolseverler tarafından en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Sarı kırmızılılar ile bordo mavililerin karşılaşmasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte derbinin detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022- 17:30