İtalya Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında, Lazio ile Inter kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Lazio - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Inter maçı 26 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te S Sport Plus ve S Sport Plus 2'de canlı yayınlanacak.

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