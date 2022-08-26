Lazio - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
İtalya Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında, Lazio ile Inter kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Lazio - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2022- 08:09
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LAZIO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lazio - Inter maçı 26 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te S Sport Plus ve S Sport Plus 2'de canlı yayınlanacak.
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