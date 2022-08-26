Ajaccio - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 4. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ajaccio sahasında Lille'i ağırlamaya hazırlanırken; maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki,Ajaccio - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Ajaccio - Lille karşılaşmasına dair merak edilenler...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Ajaccio - Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCIO - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajaccio - Lille maçı 26 Ağustos Cuma günü saat 22.00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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