İtalya Serie A'nın 3. haftasında Lazio ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Dev karşılaşmayı ev sahibi Lazio 3-1'lik skorla kazandı.
Lazio'ya üç puanı getiren golleri 40'ta Felipe Anderson, 75'te Luis Alberto ve 86'da Pedro kaydetti.
Inter'in tek sayısı 51'de Lautaro Martinez'den geldi. Inter'de maça kulübede başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 77. dakikada oyuna dahil oldu.
Lazio bu sonuçla puanını 7'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
İlk yenilgisini alan Inter ise 6 puanda kaldı.