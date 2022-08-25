Halil Akbunar'dan transfer itirafı! Galatasaray ve Trabzonspor...

Göztepe'den Westerlo'ya transfer olmadan adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Halik Akbunar'dan flaş transfer sözleri geldi. Akbunar, "Yazılan haberlerin %80, %90'ı doğruydu. Teklifler vardı ama Avrupa'ya gelmek istedim. Kendimi burada test etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2022- 14:36