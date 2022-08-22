Manchester United 2-1 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, evinde Liverpool'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla, ligdeki iki maçından da mağlup ayrılan Manchester United ilk 3 puanı alırken, Liverpool 3. maçında da galibiyet elde edemeyerek 2 puanda kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2022- 00:13