Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı öncesinde merak edilen konular arasında maçın muhtemel 11'leri, yayınlanacağı saat ve kanal yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.