Atalanta 1-1 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Atalanta ile Milan yenişemedi!

Atalanta 1-1 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Atalanta ile Milan yenişemedi!

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Atalanta ile Milan kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2022- 23:59 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022- 00:00