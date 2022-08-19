Lyon - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon sahasında Troyes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lyon - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2022- 09:49 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022- 09:53
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lyon ile Troyes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lyon - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LYON - TROYES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lyon - Troyes maçı 19 Ağustos Cuma günü saat 22:00'de beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
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