Saint-Etienne 0-6 Le Havre (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 2'de Saint-Etienne, Le Havre karşı karşıya geldi. Konuk ekip rakibini 6-0 mağlup etti. Sezonun ilk 4 maçında henüz galibiyetle tanışamayan Saint-Etienne, karşılaşmayı 8 kişi tamamlarken; 31. dakikada Anthony Briançon, 37. dakikada Mathieu Cafaro ve 66. dakikada Etienne Green oyundan atılan isimler oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2022- 18:35