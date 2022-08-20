Osasuna ile Cadiz İspanya La Liga'nın 2. hafta maçında kozlarını paylaşacak ve Osasuna, Cadiz'i sahasında ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Osasuna - Cadiz maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri haberimizde...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Osasuna ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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OSASUNA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Cadiz maçı 20 Ağustos Cuma saat 18.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

OSASUNA - CADIZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Osasuna:

Herrera; Pena, U Garcia, D Garcia, Cruz; Vidal, Moncayola, Torro, M Gomez; Oroz, Avila

Cadiz:

Ledesma; Zaldua, L Hernandez, Chust, Espino; Mabil, Jimenez, Alarcon, Arzamendia; Perez, Lozano