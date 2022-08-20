İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Osasuna ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Osasuna - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...
OSASUNA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Osasuna - Cadiz maçı 20 Ağustos Cuma saat 18.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
OSASUNA - CADIZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Osasuna:
Herrera; Pena, U Garcia, D Garcia, Cruz; Vidal, Moncayola, Torro, M Gomez; Oroz, Avila
Cadiz:
Ledesma; Zaldua, L Hernandez, Chust, Espino; Mabil, Jimenez, Alarcon, Arzamendia; Perez, Lozano