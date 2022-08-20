Fransa Lig 1'in 3. haftasında Olympique Marsilya ile Nantes karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede 10 kişi kalan Marsilya, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi, 70. dakikada Mbemba ile 1-0 öne geçti. 78. dakikada ise Olympique Marsilya cephesi büyük bir şok yaşadı. Gigot gördüğü ikinci sarı kart ile oyundan atılırken Nantes penaltı kazandı. Topun başına geçen Blas, beraberliği sağladı. Ancak Marsilya karşılığını hızlı verdi. Pallois kendi kalesine attı ve Olympique Marsilya tekrar öne geçti.

Veledrome Stadyumu'nda oynana zorlu mücadele ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 65. dakikada oyuna girdi. Sadece 18 dakika oyunda kalan Cengiz, 83'te oyundan ayrıldı.