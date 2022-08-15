İspanya La Liga ilk haftasında Real Betis, Elche'yi sahasında ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Betis - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Real Betis ile Elche kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETİS - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Elche maçı 15 Ağustos Pazartesi saat 22:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.