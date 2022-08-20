Almanya Bundesliga 1'in 3. haftasında Borussia Dortmund ile Werder Bremen karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-siyahlılar ilk yarının sonunda Julian Brandt ile ilk golü buldu. 77. dakikada sahneye çıkan Raphael Guerreiro farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

89. DAKİKADAN SONRA TARİH YAZILDI!

Werder Bremen, 89. dakikadan itibaren maça Buchanan ile geri döndü. Farkı 1'e indiren misafir takım, Schmidt ile 90+3. dakikada skoru eşitledi. Herkes maçın bitmesini beklerken sahneye Burke çıktı. 90+5'te topu ağlara göndere oyuncu, takımının tarihi geri dönüşünde son golü atan isim oldu.