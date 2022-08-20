Bayer Leverkusen 0-3 Hoffenheim (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Hoffenheim deplasmanda kazandı! Ozan Kabak asist yaptı

Almanya Bundesliga'nın 3. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen sahasında Ozan Kabak'lı Hoffenheim'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 3-0 galip ayrılırken, Ozan Kabak bir asist yaptı.

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Bayer Leverkusen ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Hoffenheim'a galibiyeti getiren golleri Baumgartner, Kramaric ve Rutter kaydetti. Ayrıca Skov'un attığı gol VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.

OZAN KABAK'TAN ASİST!

Milli oyuncumuz Alman temsilcisinde bu sezon 4 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Ligin 4. haftasında Leverkusen deplasmanda Mainz'e konuk olacak. Hoffenheim ise sahasında Augsburg'u ağırlayacak.