Başakşehir ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Bertrand Traore, futbolseverler tarafından sık sık araştırılıyor. Sosyal medyada gündem olan Traore ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bertrand Traore kimdir? Bertrand Traore kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Transfer döneminin gözde futbolcularından Bertrand Traore, arama motorlarında ve sosyal medyada sık sık araştırılan isimler arasında yer alıyor. Bertrand Traore uzun boyu, tekniği ve çalımları gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Adı Başakşehir ve Galatasaray ile de anılan Bertrand Traore kimdir, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

BERTRAND TRAORE KİMDİR?

Bertrand Isidore Traore, 1995 yılında Burkina Faso'da dünyaya gelmiştir. Futbola 2009 yılında Fransız ekibi Auxerre'in altyapısında başlamıştır. Traore, 15 yaşındayken ilk milli maçına Ekvator Ginesi karşısında dostluk maçında çıkmıştır. Traore, 2013 yılında dünyaca ünlü İngiliz takımı Chelsea ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2013 yılı Aralık ayında Chelsea'nin profesyonel takımı için yeni bir sözleşme daha imzalamıştır. 2014 yılında ise Hollanda ekibi Vitesse'ye kiralanmıştır. 2015-16 sezonunda Chelsea'de oynamaya başlayan traore, 2017-2020 yılları arasında Fransa'ya dönmüş ve Lyon'da oynamıştır. Traore'nin son takımı ise 2020 yılında gittiği Aston Villa olmuştur.