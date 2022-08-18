Ozan Tufan'dan Süper Lig itirafı!

Kariyerine Hull City'de devam eden Ozan Tufan gündeme dair konuştu. Tufan, "Türkiye ile burayı kıyasladığımda arada çok fark var. Burada çok mutluyum. Tüm arkadaşlarımla saha içinde ve saha dışında çok iyi vakit geçiriyoruz. Burada insanlar çok cana yakın. Burada çok mutluyum. " dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2022- 16:43