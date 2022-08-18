İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sassuolo forması giyen ve adı bu transfer döneminde 4 büyüklerle anılan Mert Müldür, geçtiğimiz gün oynanan Juventus maçında sakatlanmıştı. Milli futbolcunun ameliyat edildiği açıklandı.

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sassuolo forması giyen ve 3-0 yenildikleri Juventus karşılaşmasında sakatlanan Mert Müldür, ameliyat oldu.

A Milli Takım resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Juventus - Sassuolo karşılaşmasında ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün Milano'da başarılı bir operasyon geçiren A Millî futbolcumuz Mert Müldür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

MİLLİ OYUNCUNUN DURUMU İYİ

Sassuolo kulübü de ameliyatın iyi geçtiğini açıkladı.

Bu sezon 2 maçta forma giyen ve 52 dakika sahada kalan milli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.